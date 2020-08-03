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تفاصيل جلسة كارتيرون مع لاعبى الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق على هامش التدريب الذى خاضه الفريق اليوم، فى إطار الاستعداد لعودة مباريات الدورى، والتى يستهلها الفريق بمواجهة المصرى البورسعيدى يوم 6 أغسطس الجارى .

وحرص المدير الفنى على تحفيز اللاعبين قبل استئناف مسابقة الدوري، وطالبهم بالتركيز وبذل أقصى جهد فى الفترة الحالية، وأوضح كارتيرون للاعبين أن الفريق سيخوض كافة المباريات للفوز بها وكذلك استغلالها فى الاستعداد لنصف نهائى دورى الأبطال الأفريقي.

ويستعد الفريق للقاء المصرى المقرر له الخميس المقبل فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

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ويعلن الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، خلال الساعات القادمة، موعد إياب دورى أبطال أفريقيا أمام الرجاء، بعدما أعلن الاتحاد الأفريقى أن الإياب سيقام فى القاهرة أحد يومى 2 و3 أكتوبر المقبل، بينما يقام الذهاب أحد يومى 25 و26 سبتمبر المقبل.

الجهاز الفنى بالتنسيق مع إدارة النادى سيعلن الموعد المناسب للفريق من بين يومى 2 و3 أكتوبر، والملعب الذى ستقام عليه المباراة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

جهاز الزمالك يرغب فى الإعلان عن الموعد المناسب له، خاصة أن الأهلى سيختار هو الآخر أحد اليومين لمواجهة الإياب أمام الوداد المغربى، لذا يرغب جهاز الزمالك فى اختيار الموعد المناسب له قبل أن يختار الاهلى فيرغم على اليوم الآخر.

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