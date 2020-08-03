شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد وزيزو يشاركان فى تدريبات الزمالك بعد تماثلهما للشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريبه اليوم بملعب فندق الإقامة ببرج العرب فى إطار استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز والذى يعود للانطلاق يوم الخميس المقبل بلقاء الزمالك والمصرى .

وشهد تدريب الزمالك مشاركة مصطفى محمد مهاجم الفريق وأحمد سيد زيزو لاعب الوسط بعد تماثلهما للشفاء من الإصابات العضلية التى تعرض لها الثنائى فى مباراة طلائع الجيش الودية.

وركز الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها فى المباراة المقبلة أمام المصرى فى الدوري، واختتم الفريق المران باإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين.

ويستعد الفريق للقاء المصرى المقرر له يوم الخميس المقبل فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

وفى اطار مختلف يعلن الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، خلال الساعات القادمة، موعد إياب دورى أبطال أفريقيا أمام الرجاء، بعدما أعلن الاتحاد الأفريقى بأن الإياب سيقام فى القاهرة أحد يومى 2 و3 أكتوبر المقبل، بينما يقام الذهاب أحد يومى 25 و26 سبتمبر المقبل.

الجهاز الفنى بالتنسيق مع إدارة النادى سيعلن الموعد المناسب للفريق من بين يومى 2 و3 أكتوبر، والملعب الذى ستقام عليه المباراة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

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جهاز الزمالك يرغب فى الإعلان عن الموعد المناسب له، خاصة أن الأهلى سيختار هو الآخر أحد اليومين لمواجهة الإياب أمام الوداد المغربى، لذا يرغب جهاز الزمالك فى اختيار الموعد المناسب له قبل أن يختار الاهلى فيرغم على اليوم الآخر.

وكان الاتحاد الأفريقى قد أصدر بياناً رسمياً قال فيه، "بعد انسحاب الاتحاد الكاميرونى لكرة القدم من استقبال المربع الذهبي، وتماشياً مع مبادئ العدالة، تقرر عدم إقامة المباريات بنظام المربع الذهبى سواء فى مصر أو المغرب، حيث تمثل أنديتهما أطراف الدور نصف النهائى وهى الأهلى والزمالك (مصر) والرجاء البيضاوى والوداد البيضاوى (المغرب).

وتقام مباريات الدور نصف النهائى بنظام الذهاب والإياب مباراتا الذهاب تقاما يومى 25 و26 سبتمبر 2020 بالمغرب مباراتا الإياب تقاما يومى 2 و3 أكتوبر بمصر

تطبيقاً لمبدأ العدالة، ستقام المباراة النهائية على أرض محايدة فى حال تأهل فريق من مصر وآخر من المغرب من نصف النهائي، سيتم فتح باب التقدم لاستضافة المباراة للاتحادات الأعضاء باستثناء مصر والمغرب لاستضافة النهائى الذى يقام من مباراة واحدة. الاتحادات الأعضاء الراغبة فى استضافة المباراة عليها التقدم بملف الطلب متضمناً ملعب المباراة والضمان الحكومى اللازم فى موعد أقصاه 17 أغسطس 2020.

وفى حال تأهل فريقين من مصر أو فريقين من المغرب للمباراة النهائية، ستقام المباراة سواء فى مصر أو المغرب فى موعد مقترح يوم 16 أو 17 أكتوبر 2020. بها الصدد، تم وضع يوم 15 أغسطس 2020 كموعد نهائى لتأكيد جاهزية الاتحادات الأعضاء المهتمة، والاتحاد المصرى لكرة القدم والجمعية الملكية المغربية لكرة القدم.

وسيواصل الاتحاد الأفريقى مناقشة أصحاب المصلحة والشركاء المختلفين حول احتماليات تنظيم المباريات المتبقية من بطولة دورى الأبطال 2019/20 بدون حضور الجماهير أو خيارات أخرى.