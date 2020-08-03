شكرا لقرائتكم خبر عن هل أثر توقف كورونا على زيادة معدل الإصابات؟ مدرب أحمال المقاولون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى عبد الرحمن عيسى مدرب الأحمال وأخصائي الإعداد البدني بنادي المقاولون العرب، أن توقف كورونا كان له تأثير على زيادة معدل الاصابات قبل عودة الدوري المصري، في ظل ضيق الوقت بين فترة الإعداد والمباريات الرسمية، مما اضطر الفرق إلى ضغط برنامجها التدريبي، بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى كانت مؤثرة في زيادة الإصابات في بعض الفرق عن غيرها تبعاً للبرنامج الذي تم اتباعه وسياسة الجهاز الفني، مع الأخذ في الاعتبار ضغط المباريات الودية واللعب على ملاعب مختلفة في فترة قصيرة.

وقال مدرب المقاولون في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن هناك عدة أسباب تتحكم في معدل احتمالية حدوث الاصابات وهي:

اولا: الأسباب المتعلقة بحمل التمرين :

1-الحمل ونوع التدريب خلال وقت التوقف

2-مدى القدرة على مراعاة الفروق الفردية بين اللاعبين وتبعا لاحتياجات كل مركز بالملعب.

3- مستوى التنسيق بين الجهاز الفنى ككل للتمكن من دمج العناصر المهمة مع بعض (خططتى، فنى ، بدنى) وهذا من أهم النقاط فى العموم وفي الوقت الحالي يجب أن يكون التنسيق اكثر حساسية ودقة.

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بالإضافة إلى الوصول للمباريات الودية فى حالة عدم جاهزية أو بمعدل اجهاد غير مناسب مع الدقائق التى سشارك خلالها اللاعب.

أسباب أخرى

ـ صعوبة تنفيذ وسائل الاستشفاء بنفس المعدل ما قبل الكورونا وذلك لتجنب الاختلاط وكذلك احتمالية العدوى، (سواء تدليك و ساونا او حتى تجهيز المكملات البدنية للاعبين كقبل الكورونا )

ـ قرب المباريات الودية يجبرنا على الأداء على أرضيات ملعب مختلفة فى وقت قصير وده بيسبب شبه اضطراب فى التحكم الحركى.

وواصل مدرب أحمال المقاولون: قبل المباريات الودية يجب أن يتم مراعاة عدة أمور فبعض تدريبات القوة يمكن تجنبها قبل هذه المباريات لتقليل إمكانية حدوث الشد العضلي، وهذا يختلف وفقاً لرؤية الجهاز الفني وما يحتاج تقييمه خلال المباراة، هل يبحث عن الاعداد البدني فقط في تلك المباراة أم يريد الاطمئنان على الاعداد الخططي بشكل أكبر.

وزاد: من أهم الأمور التي تسبب أزمات أننا نعتمد على جميع العناصر بجرعات مختلفة لأنه لا يوجد وقت لدينا لتقسيم الجرعات التدريبية على مراحل، فمن أول لحظة في التمرين بدأنا الشغل على الكرة لتجنب الاصابات العضلية مثل الاجهاد والخلفية حتى لا تسبب لنا أزمات في مراحل متقدمة، لم يكن هناك وقت لتدريب الجيم مثلا لفترة ثم الانتقال لمرحلة تالية، أرضية الملعب تشكل فارق كبير جداً في الاصابات سواء كانت حادة أو غير حادة خاصة أن اللاعبين كانوا بعيدين عن التدريب لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر لم يتدربوا على ملعب كرة.

وعن الإصابات الشائعة بعد توقف كورونا قال مدرب المقاولون، أن هناك عدة أسباب لإصابات الصليبي والأنكل، مضيفاً أن الحمل البدني قد يؤثر في حدوث تلك الاصابات ولكن ليس بنسبة كبيرة فقط عندما يكون اللاعب مجهد، ولكن هناك أسباب أخرى تؤدي إلى حدوثها بعضها مثل أرضية الملعب و تدخل اللاعب المنافس، ونقص التدريب والتطوير المتعلق بالتحكم الحركي.