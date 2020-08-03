شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الأهلى تحتفل بعيد ميلاد الصخرة وائل جمعة باستعراض إنجازاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت قناة النادي الأهلي على الاحتفاء بمناسبة عيد ميلاد أسطورة الفريق السابق وقائد دفاعه في السابق وائل جمعة الذى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 45، وذلك من خلال الحساب الرسمي لها علي موقع تويتر، حيث نشرت صورة لصخرة دفاعات الفريق وعلقت عليها بكتابة : " نحتفل اليوم بعيد ميلاد أحد أساطير الجيل الذهبي.. كل عام وأنت بخير يا صائد البطولات.



وائل جمعة

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واستعرضوا عدد بطولات جمعة مع الفريق حيث توح بدوري أبطال أفريقيا 6 مات كاملة، بالإضافة إلى كأس السوبر في 6 مناسبات مثلها، وكأس أمم أفريقيا 3 مرات مع المنتخب المصري، في حين توج بالدوري المصري 8 مرات، وكأس مصر في 3 مناسبات.

وكانت هنأت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، صخرة الدفاع المصرية وائل جمعة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعيد ميلاده الـ 45، ونشرت صفحة الكاف عبر حسابها على تويتر، فيديو لوائل جمعة وعلقت قائلة، "عيد ميلاد سعيد لمدافع مصر والأهلي الأسطوري وائل جمعة، لعب دوراً رئيسياً في تتويج منتخب مصر بـ 3 ألقاب أمم أفريقيا، وفاز مع الأهلي بـ 6 ألقاب دوري أبطال أفريقيا ومثلها في كأس السوبر الأفريقي".