شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مواعيد مباريات الفرق المصرية فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفرق المصرية، الممثلة للفراعنة فى بطولات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، "الأهلي، والزمالك وبيراميدز" لاستئناف مبارياتها الأفريقية بعد عودة النشاط الرياضى عقب فترة طويلة من التوقف منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، واعتمد الكاف مواعيد مباريات الدور نصف النهائى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا التى يشارك فيها قطبا الكرة المصرية، وكذلك فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية التى يشارك فيها بيراميدز.

وبات هناك الكثير من التساؤلات بين الجماهير المصرية حول موعد مباريات الفرق الثلاثة ومنافسيهم فى البطولات الأفريقية.

كيف سيتم لعب مباريات دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية بعد جائحة كورونا؟

أصدر الاتحاد الأفريقى بياناً رسمياً قال فيه، "بعد انسحاب الاتحاد الكاميرونى لكرة القدم من استقبال المربع الذهبى، وتماشياً مع مبادئ العدالة، تقرر عدم إقامة المباريات بنظام المربع الذهبى سواء فى مصر أو المغرب، حيث تمثل أنديتهما أطراف الدور نصف النهائى وهى الأهلى والزمالك (مصر) والرجاء البيضاوى والوداد البيضاوى (المغرب)، وبذلك تقام المباريات بالنظام التقليدى الذهاب والإياب.

من هو منافس الأهلى والزمالك فى نصف نهائى دورى الأبطال؟

يضم نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أربع فرق هى الأهلى والزمالك من مصر والوداد البيضاوى والرجاء من المغرب، حيث من المقرر أن يلتقى الأهلى بالوداد والزمالك مع الرجاء.

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من هو منافس بيراميدز فى الكونفدرالية؟

سيكون بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر.

ما هو موعد مباريات الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال؟

تقام مباريات الدور نصف النهائى بنظام الذهاب والإياب مباراتا الذهاب تقاما يومى 25 و26 سبتمبر 2020 بالمغرب، ومباراتا الإياب تقاما يومى 2 و3 أكتوبر بمصر.

متى تقام المباراة النهائية لدورى الأبطال؟

فى حال تأهل فريقين من مصر أو فريقين من المغرب للمباراة النهائية، ستقام المباراة سواء فى مصر أو المغرب فى موعد مقترح يوم 16 أو 17 أكتوبر 2020.

ما هو موعد مباراة بيراميدز فى نصف نهائى الكونفدرالية؟

وفقا لبيان رسمى من الاتحاد الأفريقى، حدد الكاف 22 سبتمبر موعداً لمباراة بيراميدز ضد حوريا الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية بمدينة الدار البيضاء والرباط، وفى نفس اليوم يلعب نهضة بركان أمام حسنية أغادير على ملعب مولاى عبد الله فى الرباط، وأعلن الاتحاد الأفريقى أن المباراة النهائية ستقام يوم 27 سبتمبر على ملعب مولاى عبد الله فى الرباط.