شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: سنسافر المغرب لمؤازرة بيراميدز حال تأهله لنهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على سفر وفد برئاسة عمرو الجناينى إلى دولة المغرب يوم ٢٥ سبتمبر المقبل لحضور نهائى بطولة الكونفدرالية حال تأهل فريق بيراميدز الذى سيواجه فريق حوريا الغينى يوم ٢٢ سبتمبر فى الدور قبل النهائي.

وأكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه سيتم مراعاة فريق بيراميدز ومنحه راحة لمدة 4 أو 5 أيام قبل السفر إلى المغرب لمواجهة فريق حوريا الغينى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

وفقا لبيان رسمى من الاتحاد الأفريقي، حدد الكاف 22 سبتمبر موعداً لمباراة بيراميدز ضد حوريا الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية بمدينة الدار البيضاء والرباط، وفى نفس اليوم يلعب نهضة بركان أمام حسنية أغادير على ملعب مولاى عبد الله فى الرباط على أن تكون المباراة النهائية ستقام يوم 27 سبتمبر على ملعب مولاى عبد الله فى الرباط.

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تابع مسئولو اتحاد الكرة إقامة مباريات الكونفدرالية اربك حساباتنا قى جدول الدورى وسيتم الاعلان عن المباريات المتبقية للدورى خلال الساعات المقبلة.

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدالية"، والتى يشارك فيها نادى بيراميدز بطل مصر بجانب حوريا الغينى ونهضة بركان المغربى وحسنية أغادير المغربى، وتقام كل المباريات دون حضور جماهيرى، حسبما أعلنت لجنة الطوارئ فى كاف.

وأشار بيان الكاف إلى أنه سيتم تطبيق إرشادات كاف لاستئناف المسابقات والتى وضعتها لجنة كاف الطبية بالتعاون مع إدارة الاتحاد للتطوير الفني، وذلك فيما يخص استضافة المباريات المتبقية من مسابقات الأندية.

وأضاف البيان الإرشادات على التقييم الطبى المستمر والفعال باختبار اللاعبين والمسئولين، ووضع خطط الحصص التدريبية، وتعقيم المهمات الرياضية، بالإضافة للالتزام الصارم بالمحاذير الوقائية العالمية.