مشاركة مصطفى محمد وزيزو في مران الزمالك.. وجلسة لكارتيرون مع اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - أحمد الهواري:

شارك الثنائي مصطفى محمد وأحمد سيد "زيزو" في مران الزمالك اليوم الإثنين بعد التماثل للشفاء في اطار استعدادات الفريق لاستكمال مسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي.

ويستعد الزمالك لملاقاة المصري يوم 6 أغسطس الجاري في مباراة مؤجلة من الجولة الـ14 للدوري.

وخاض الزمالك مرانه اليوم الإثنين بمعب فندق إقامة الفريق في مدينة برج العرب، وشارك الثنائي مصطفى محمد وأحمد سيد "زيزو" بشكل طبيعي.

وأشار الزمالك الى تماثل الثنائي للشفاء بعد الإصابات العضلية التي تعرض لها الثنائي في مباراة طلائع الجيش الودية الأخيرة.

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وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك بالتركيز على بعض الجوانب الفنية والخططية خلال المران من أجل تطبيقها في مباراة المصري.

واختتم الفريق المران بتقسيمة قوية بين اللاعبين.

وعقد كارتيرون جلسة مع اللاعبين على هامش مران الإثنين وحرص على تحفيز اللاعبين قبل استكمال الدوري وطالبهم بالتركيز وبذل أقصى ما لديهم خلال الفترة المقبلة.

وشدد كارتيرون في حديثه للاعبين أن الفريق سوف يخوض المباريات المقبلة في الدوري من أجل تحقيق الفوز بها جميعاً وأيضا للإستعداد بالشكل الأمثل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يلعب الزمالك مباراة الذهاب أحد أيام 25 و26 من شهر سبتمبر في المغرب أمام الرجاء، والإياب في مصر أحد أيام 2 و3 أكتوبر.