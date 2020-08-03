بسبب كورونا.. مدافع فولفسبورج يغيب عن مباراة فريقه بالدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تعرض كيفن مبابو لاعب نادي فولفسبورج الألماني، للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليغيب عن فريقه في مواجهة شاختار دونتيسك الأوكراني في إياب دور الستة عشر من الدوري الأوروبي والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل.

وقال أوليفير جلاسنر المدير الفني للفريق أن المدافع مبابو ربما يعود من الحجر الصحي في حال جاءت عينته سلبية في اختبارات يومي الأحد والاثنين، لكنه سيبقى في منزله لأنه لم يتدرب مع الفريق.

وخسر فولفسبورج 1 / 2 على ملعبه أمام شاختار في مباراة الذهاب التي أقيمت في مارس الماضي، لكن الفريق يأمل في قلب الطاولة في العاصمة الأوكرانية كييف والتأهل للبطولة النهائية المصغرة التي تستضيفها أربع مدن في غرب ألمانيا ابتداء من العاشر من أغسطس الجاري.