مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي موعد انضمام أزارو للتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أكد مصدر بالأهلي، أنه تقرر عودة المغربي وليد أزارو للقاهرة في شهر سبتمبر القادم من أجل الانضمام لتدريبات الفريق الأحمر.

وقال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ"الخليج 365": "الأهلي علي تواصل دائم مع اللاعب طوال الأيام الماضية، وسيعود للقاهرة في شهر سبتمبر".

وتابع المصدر: "أزارو يحتاج إلي وقت للاستجمام والراحة بعيدا عن أية ضغوط بعد فترة عصيبة قضاها داخل العزل المنزلي في السعودية".

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ورفض أزارو الاستمرار مع الإتفاق السعودي حتي نهاية الموسم الحالي بعد قرار إدارة النادي خصم 50% من راتبه الشهري عن 3 أشهر دون علمه.

وعاد أزارو إلى بلاده المغرب، خلال الأيام الماضية، وأخطر الأهلي بقراره.

وأعير وليد أزارو مهاجم الأهلي، في يناير الماضي، إلى الاتفاق السعودي لمدة 6 شهر.