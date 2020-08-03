بالفيديو.. "فخر الريدز".. لقطات وأهداف صلاح مع ليفربول في "بريميرليج"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي عبر "تويتر" فيديو لأبرز أهداف ولقطات ولحظات محمد صلاح الاستثنائية مع الفريق في موسم 2019-2020 بالدوري الإنجليزي الممتاز. وتوج ليفربول بطلاً للدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عاماً واللقب الـ19 في تاريخ النادي، وتواجد صلاح على رأس قائمة هدافي الفريق في "بريميرليج" برصيد 19 هدفاً. وتحت عنوان "فخر الريدز وموسم للتاريخ" نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول فيديو لأبرز لقطات محمد صلاح مع ليفربول الموسم الحالي في "بريميرليج".

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