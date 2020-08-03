موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره فريق ريال مدريد الإسباني يوم الجمعة المقبلة 7 أغسطس الجاري على ملعب "الاتحاد" في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال اوروبا. موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي: تنطلق مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، في حين تكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي. Advertisements القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي: تذاع مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 1 المشفرة بتعليق رؤوف خليف . وكانت انتهت مباراة الذهاب بين مانشستر سيتي وريال مدريد بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين مقابل هدف على ملعب سانتياجو برنابيو الإسباني . شاهد ملخص ذهاب دور الـ16 من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

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