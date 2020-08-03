سيدات يد الزمالك يستأنف تدريباته بعد الراحة على فترتين

استانف الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الزمالك تدريباته في السابعة صباح اليوم الإثنين تحت قيادة قاسم إبراهيم المدير الفني للفريق بملاعب النادي المفتوحة عقب انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق. ويخوض الفريق تدريباته علي فترتين في السابعة صباحا والسابعة مساء بملاعب النادي وتستمر التدريبات على فترتين لمدة أسبوعين لرفع معدلات اللياقة البدنية وتجهيز الفريق فنياً. وبدأ الفريق بتدريبات الأحمال البدنية من خلال الجري وتنفيذ بعض التمارين وقام الجهاز الفني بوضع برنامج تدريبي خاص للفريق خلال الفترة الحالية . وقام الجهاز الفني بوضع برنامج تدريبي خاص للفريق خلال الفترة الحالية . وأدي فريق اليد سيدات التدريبات وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لتفادي إصابة أي فرد من المنظومة بفيروس كورونا. ويهدف الجهاز الفني للوصول الى المعدلات الفنية والبدنية اللازمة لخوض باقي منافسات بطولة الدوري يد سيدات.

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