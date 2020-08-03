شاهد .. إنبي جاهز بقوته الضاربة لعودة الدوري ولقاء الأهلي "المؤجل"

دخل فريق إنبي مرحلة الاستعداد النهائية لاستئناف مباريات الدوري الممتاز بعد توقف طويل اقترب من أربعة شهور بسبب تفشي وباء كورونا.

ورغم تحفظ حلمي طولان المدير الفني لإنبي على عودة الدوري هذا الموسم، الا ان سرعان ماعاد طولان للإستعداد بقوة مع فريقه والعودة للتدريبات وتعويض الغياب الذى تدرب لاعبيه منذ فترة في العزل المنزلي.

لقاءات ودية

ولعب الفريق عدد من المباريات الودية منها اف سي مصر لقاءين تعادل فيهما 2-2 وبدون أهداف ،ومع طنطا صفر / صفر وأسوان بهدف لكل منهما، واخيراً أمس تغلب انبي على مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدفين .

سجل للفريق البترولي المهاجم احمد علي ،العائد بقوة منذ مبارياته الودية ثلاثة أهداف" هاتريك" والصاعد عمرو ناصر

مواليد 99 هدفا.

وسوف يختتم الفريق مبارياته بلقاء الإسماعيلي بعد غدِ الأربعاء بملعب بتروسبورت في الرابعة والنصف عصراً، قبل لقاء الأهلي الأحد المقبل في الدوري.

ودفع حلمي طولان المدير الفن بعدد من الصاعدين خلال الوديات الأخيرة وبرز أكثر من لاعب مميز مثل عمرو ناصر وميسي مواليد 99 وزياد كمال مواليد 2001.

خلطة سحرية

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ويغيب عن لقاء الأهلي الثنائي محمود غالي لإصابته بشد ،والصاعد عبد الله عادل، الذي أجرى جراحة رباط صليبي قبل أيام لإصابته خلال التدريبات ويحتاج اربعة شهور للعودة الى المستطيل الاخضر.

ويراهن طولان على خلطة سحرية تضم مجموعة من الصاعدين الموهوبيين بجانب أصحاب الخبرة

مثل أحمد على ورامي صبري والحارس الواعد محمود جاد ، وعلي فوزي ، عبد الرحمن عامر ، أحمد شكري ، وأسامة جلال ، ومحمد شريف ، ومحمود قاعود ، ومحمد رزق، وعمرو ناصر وميسي، وزياد كمال وغيرهم.

وعاد للتدريبات الثنائى محمود قاعود وأحمد شكرى، بعد تعافى الثنائى من الإصابة بفيروس كورونا الذى أبعدهما عن تدريبات الفريق البترولى مؤخراً،

وتعافى جميع اللاعبين المصابين بفيروس كورونا ،وسوف جميع اللاعبين لمسحة سادسة الأربعاء المقبل .

موقع انبي

ومع توقف الدوري بسبب كورونا- وقبل استئناف الدوري- يحتل إنبى المركز السابع برصيد 25 نقطة من 18 مواجهة، حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 وخسر فى 5 لقاءات،و سجل 18 هدفًا ومنيت مرماهم بـ18 هدفاً أيضا.

ويتفوق على انبي في الترتيب على التوالي الأهلي 49 والمقاولون 33 وبيراميدز 32 والزمالك 28 وله 3 مؤجلات والإتحاد السكندري 27 وسموحة 25 ويتفوق على انبي بالأهداف" هدفان فقط".