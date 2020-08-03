اخبار الرياضه

جلسة فنية بين كارتيرون ولاعبي الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق على هامش التدريب الذي خاضه الفريق صباح اليوم.

 حرص المدير الفني على تحفيز اللاعبين قبل استئناف مسابقة الدوري، وطالبهم بالتركيز وبذل أقصى جهد في الفترة الحالية.

 وأوضح كارتيرون للاعبين أن الفريق سيخوض

المباريات كافة للفوز بها وكذلك استغلالها في الاستعداد لنصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

 ويستعد الفريق للقاء المصري المقرر له يوم الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جلسة فنية بين كارتيرون ولاعبي الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا