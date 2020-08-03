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الزمالك يخوض تدريباته بمشاركة زيزو ومصطفى محمد

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 خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك تدريبه، اليوم الإثنين، بملعب فندق الإقامة ببرج العرب في إطار استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة المصري.

 شهد التدريب مشاركة مصطفى محمد، مهاجم الفريق، وأحمد

سيد زيزو، لاعب الوسط، بعد تماثلهما للشفاء من الإصابات العضلية التي تعرض لها الثنائي في مباراة طلائع الجيش الودية.

 وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي

باتريس كارتيرون على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة المقبلة أمام المصري في الدوري، واختتم الفريق المران بإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين.

 ويستعد الفريق للقاء المصري المقرر له يوم الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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