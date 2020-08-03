الزمالك يخوض تدريباته بمشاركة زيزو ومصطفى محمد

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك تدريبه، اليوم الإثنين، بملعب فندق الإقامة ببرج العرب في إطار استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري المصري المصري.
شهد التدريب مشاركة مصطفى محمد، مهاجم الفريق، وأحمدسيد زيزو، لاعب الوسط، بعد تماثلهما للشفاء من الإصابات العضلية التي تعرض لها الثنائي في مباراة طلائع الجيش الودية.
وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسيباتريس كارتيرون على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة المقبلة أمام المصري في الدوري، واختتم الفريق المران بإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين.
ويستعد الفريق للقاء المصري المقرر له يوم الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
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