شاهد.. الأهلي يحتفل بعيد ميلاد وائل جمعة

احتفل النادي الأهلي بعيد ميلاد وائل جمعة، صخرة دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء السابق، بعيد ميلاده الـ 45. ونشر النادي الأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لوائل جمعة معلقًا عليها قائلًا: "اليوم نحتفل بعيد ميلاد صخرة الأهلي وائل جمعة أحد أعظم مدافعي القارة الأفريقية على مر العصور.. كل عام وأنت بخير". معلقًا عليها قائلًا: "اليوم نحتفل بعيد ميلاد صخرة الأهلي وائل جمعة أحد أعظم مدافعي القارة الأفريقية على مر العصور.. كل عام وأنت بخير". وكتب النادي جميع البطولات التي حصل عليها وائل جمعة رفقة النادي الأهلي: 8 بطولات الدوري المصري الممتاز 3 بطولات كأس مصر 7 بطولات كأس السوبر المصري Advertisements برونزية كأس العالم للأندية 6 دوري أبطال أفريقيا 6 كأس السوبر الأفريقي 4 التشكيل الأفضل في القارة اقرأ أيضًا ..

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