بالأرقام.. ماذا قدم كاريلو وأمرابط قبل الكلاسيكو السعودي

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية والعربية إلى ملعب استاد الملك فهد الدولي من أجل متابعة مباراة الهلال والنصر في إطار مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين .

ونقدم لكم مقارنة بالأرقام بين ثنائي خط وسط الهلال والنصر " أندري كاريلو و نور الدين أمرابط "

قبل مباراة القمة المرتقبة .

أندري كاريلو .. خاض بقميص الهلال هذا الموسم حتى الآن 19 مباراة منها 13 مباراة أساسيًا، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 آخرين، وقدم 16 عرضية ناجحة، وبلغت دقة التمرير 21% .

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نور الدين أمرابط .. خاض بقميص النصر هذا الموسم حتى الآن 22 مباراة "جميع المباريات الدوري"، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 8 آخرين، وقدم 28 تمريرة ناجحة وبلغت دقة التمرير 14% .

ويدخل الهلال المباراة متربعًا على صدارة جدول ترتيب دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن فريق النصر الوصيف برصيد 45 نقطة حتى الآن .