مباراة ريال مدريد والسيتي بدوري الأبطال تشهد أول تعديلات فيفا علي اللعبة

دخلت التعديلات ، التي أقرها مشرعون كرة القدم ، من مجلس الاتحاد الدولي، حيز التنفيذ في 1 يونيو 2020، حيث سيتم تنفيذ سلسلة من التعديلات على قوانين لعبة كرة القدم في مسابقات UEFA عندما تستأنف هذا الأسبوع، بداية من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي .

سيتم اعتمادها من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( يويفا) للمباريات المتبقية في دوري أبطال أوروبا، وبطولة الدوري الأوروبي القادمة، بلإضافة إلى المباريات المؤهلة

لمسابقة الأندية 2020/21 ، والتي تبدأ هذا الشهر..

وسيتم إجراء بعد التغيرات الطفيفة علي قوانين اللعبة، الخاصة بركلات الجزاء ونتيجة المباراة ، واللتي يشملهما القانون رقم 14 ، و 10 .

التعديلات علي القانون 14- ركلات الجزاء:-

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في حالة ارتاد الكرة مرة أخري أو اخطائها الهدف دون أن تلمس الحارس مع كونه مخطأ لايعاقب الحارس علي هذا الخطأ ،

ويتم تحذير حارس المرمي في أول خطا له في المباراة شفهيا، وبعد ذلك لو ارتكب أي خطأ أخر يحذر بالكارت الأصفر.

التعديلات علي قانون 10- نتيجة المباراة:-

لا يتم ترحيل البطاقات الصفراء والتحذيرات إلى الركلات من علامة الجزاء ، بالنسبة للألعاب التي تتطلب ركلات الترجيح ، لن يتم نقل البطاقات الصفراء إلى الأمام في ركلات الترجيح. ينطبق هذا على جميع اللاعبين ، ماعدا حارس المرمي ، فهو الوحيد الذي ستنقل بطاقاته الصفراء إلي ركلات الجزاء.

طبقا لقوانين فيفا فإن ضربات الجزاء لتحديد نتيجة المباراة فقط، وليس جزاء من المباراة .