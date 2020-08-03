دخلت التعديلات ، التي أقرها مشرعون كرة القدم ، من مجلس الاتحاد الدولي، حيز التنفيذ في 1 يونيو 2020، حيث سيتم تنفيذ سلسلة من التعديلات على قوانين لعبة كرة القدم في مسابقات UEFA عندما تستأنف هذا الأسبوع، بداية من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي .
سيتم اعتمادها من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( يويفا) للمباريات المتبقية في دوري أبطال أوروبا، وبطولة الدوري الأوروبي القادمة، بلإضافة إلى المباريات المؤهلةلمسابقة الأندية 2020/21 ، والتي تبدأ هذا الشهر..
وسيتم إجراء بعد التغيرات الطفيفة علي قوانين اللعبة، الخاصة بركلات الجزاء ونتيجة المباراة ، واللتي يشملهما القانون رقم 14 ، و 10 .
التعديلات علي القانون 14- ركلات الجزاء:-
في حالة ارتاد الكرة مرة أخري أو اخطائها الهدف دون أن تلمس الحارس مع كونه مخطأ لايعاقب الحارس علي هذا الخطأ ،ويتم تحذير حارس المرمي في أول خطا له في المباراة شفهيا، وبعد ذلك لو ارتكب أي خطأ أخر يحذر بالكارت الأصفر.
التعديلات علي قانون 10- نتيجة المباراة:-
لا يتم ترحيل البطاقات الصفراء والتحذيرات إلى الركلات من علامة الجزاء ، بالنسبة للألعاب التي تتطلب ركلات الترجيح ، لن يتم نقل البطاقات الصفراء إلى الأمام في ركلات الترجيح. ينطبق هذا على جميع اللاعبين ، ماعدا حارس المرمي ، فهو الوحيد الذي ستنقل بطاقاته الصفراء إلي ركلات الجزاء.
طبقا لقوانين فيفا فإن ضربات الجزاء لتحديد نتيجة المباراة فقط، وليس جزاء من المباراة .
كانت هذه تفاصيل خبر مباراة ريال مدريد والسيتي بدوري الأبطال تشهد أول تعديلات فيفا علي اللعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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