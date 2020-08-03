شاهد.. فيفا يبرز ذكرى تعاقد أرسنال مع تييري هنري

ابرز الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ذكرى تعاقد فريق أرسنال الإنجليزي مع الفرنسي تييري هنيري .

ونشر فيفا عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " تويتر " صورة لهنيري أثناء تعاقدة مع رسنال

معلقًا عليها قائلًا :" 3 أغسطس 1999، تعاقد آرسنال مع تييري هنري، 22 سنة، من يوفنتوس مقابل 11 مليون إسترليني.

وأضاف فيفا قائلًا :" أصبح هنري الهداف التاريخي له برصيد 228 هدف، وفاز معه بلقبين في الدوري الإنجليزي و 3 كأس الإتحاد.

وأختتم الاتحاد الدولي قائلًا :" كان هداف الدوري في 4 مواسم ولاعب العام الفرنسي 5 مرات أثناء مسيرته معه، وغادره في 2007 إلى برشلونة ".

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