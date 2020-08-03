مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإماراتي

أعلنت رابطة الدوري الإماراتي اليوم الاثنين مواعيد مباريات الجولة الأولى من دوري الخليج العربي، بعد إجراء مراسم القرعة.
وتنطلق منافسات بطولة دوري الخليج العربي يوم 9 سبتمبر المقبل بمواجهة اتحاد كلباء وشباب الأهلي، بينما يحل الوحدة ضيفا علىفريق حتا على ستاد آل نهيان.
وتقام مباريات اليوم الثاني للجولة الأولى بمواجهة الفجيرة و الشارقة يوم ١٠ سبتمبر، ويحل خورفكان ضيفا على نادي العين.
وتختتم باقي منافسات الجولة الأولى يوم الجمعة،بثلاث لقاءات تجمع، الظفرة وعجمان، وبني ياس يحل ضيفا على الوصل، فيما تختتم المباريات بمواجهة النصر والجزيرة في ملعب آل مكتوم.
كان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة أعلن إنهاء منافسات الموسم الماضي من دوري الخليج العربي دون تتويج المتصدر.
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