الأهلي يدرس منح “حسن حمدي” الرئاسة الشرفية

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، منح الرئيس الأسبق “حسن حمدي” منصب الرئاسة الشرفية للنادي، كنوع من التكريم له على المجهودات الكبيرة التي بذلها في العمل الإداري طوال سنوات عديدة، سواء كمدير للكرة أو كعضو مجلس إدارة ثم كرئيس للنادي الأهلي.

ووضعت إدارة الأهلي بندًا في اللائحة التي تم التصويت عليها في 28 سبتمبر 2018، بضرورة موافقة الجمعية العمومية على منح الرئاسة الشرفية لأي شخص يتم ترشيحه لهذا المنصب، وهو ما يستلزم قيام إدارة النادي بطرح الأمر في أقرب جمعية عمومية يتم انعقادها.

وكشف مصدر مسؤول داخل الأهلي لـ الخليج 365 عن دراسة محمود الخطيب وبعض أعضاء مجلس الإدارة أمر منح حسن حمدي الرئاسة الشرفية، لكن كل شيء يتوقف على موافقة الجمعية العمومية التي ستُعقد قبل أو بعد عودة الدوري المصري.

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وكان حسن حمدي قد احتفل خلال الساعات الماضية بعيد ميلاده الـ71، وتلقى تهنئة عدد كبير من المسؤولين في النادي الأهلي والجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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ويحظى “وزير دفاع الأهلي السابق” بشعبية جارفة بين عشاق النادي، خاصة بعد المجهودات العظيمة التي قدمها لخدمة النادي، وأبرزها صناعة الجيل الذهبي بدءًا من عام 2004، والذي حصد عدد كبير من البطولات المحلية والقارية، ووصل إلى كأس العالم للأندية عدة مرات بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا 6 مرات في الفترة من 2001 إلى 2013.

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وقررت إدارة الأهلي قبول استقالة السعودي تركي آل الشيخ من منصب الرئيس الشرفي للنادي مطلع شهر يونيو الماضي، بعد سلسلة من المشاكل التي أفسدت علاقة الطرفين ببعضهما البعض منذ بداية عام 2018.

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