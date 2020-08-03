الأهلي يرفض افساد أهم صفقات الميركاتو الصيفي على الزمالك

رفض مجلس إدارة النادي الأهلي اقحام نفسه في صفقة انتقال لاعب خط وسط فريق بيراميدز “نبيل عماد دونجا” إلى الزمالك، بعدما تم عرضه عن طريق بعض الوكلاء.

وتحفظ المدير الفني للأهلي “رينيه فايلر” على ضم “نبيل عماد دونجا“، خاصة في ظل وجود أكثر من لاعب في نفس مركزه أمثال “حمدي فتحي وآليو ديانج وعمرو السولية” بالإضافة إلى قرار إعادة “أكرم توفيق” من الجونة عقب انتهاء فترة إعارته.

وقال مصدر خاص بـ الخليج 365 داخل الأهلي “دونجا تم عرضه على لجنة التخطيط في الأهلي، لكن فايلر تمسك بعدم ضم أي لاعب جديد إلى خط الوسط المدافع”.

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وقرر مسؤولو الأهلي عدم اقتحام صفقة دونجا القريب جدًا من الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما عرضت إدارة الزمالك مبلغ 25 مليون جنيه لضمه من بيراميدز.

وتحاول إدارة بيراميدز عرقلة الصفقة بالمغالاة في مطالبها المالية، حيث طالبت بالحصول على مبلغ ثلاثة ملايين دولار، ما يعادل 47 مليون جنيه.

ويريد المدير الفني للزمالك “باتريس كارتيرون” ضم لاعب خط وسط مدافع يُجيد في نفس مركز لاعب الوسط الدفاعي الأساسي “طارق حامد“، لذلك فأن دونجا هو اللاعب المفضل لإدارة القلعة البيضاء.