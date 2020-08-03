رياضة | رسالة قوية من كارتيرون لنجوم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رسالة قوية من كارتيرون لنجوم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على عقد جلسة مع لاعبي الفريق على هامش التدريب الذي خاضه الفريق صباح اليوم.
وحرص المدير الفني على تحفيز اللاعبين قبل استئناف مسابقة الدوري، وطالبهم بالتركيز وبذل أقصى جهد في الفترة الحالية.
وأوضح كارتيرون للاعبين أن الفريق سيخوض كافة المباريات للفوز بها وكذلك استغلالها في الاستعداد لنصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي.
وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبه اليوم بملعب فندق الإقامة ببرج العرب في إطار استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري المصري.
وشهد التدريب مشاركة مصطفى محمد مهاجم الفريق وأحمد سيد زيزو لاعب الوسط بعد تماثلهما للشفاء من الإصابات العضلية التي تعرض لها الثنائي في مباراة طلائع الجيش الودية.
وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة المقبلة أمام المصري في الدوري، واختتم الفريق المران باإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين.
ويستعد الفريق للقاء المصري المقرر له يوم الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.