رياضة | رسالة قوية من كارتيرون لنجوم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رسالة قوية من كارتيرون لنجوم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على عقد جلسة مع لاعبي الفريق على هامش التدريب الذي خاضه الفريق صباح اليوم.

وحرص المدير الفني على تحفيز اللاعبين قبل استئناف مسابقة الدوري، وطالبهم بالتركيز وبذل أقصى جهد في الفترة الحالية.

وأوضح كارتيرون للاعبين أن الفريق سيخوض كافة المباريات للفوز بها وكذلك استغلالها في الاستعداد لنصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

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وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبه اليوم بملعب فندق الإقامة ببرج العرب في إطار استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري المصري.

وشهد التدريب مشاركة مصطفى محمد مهاجم الفريق وأحمد سيد زيزو لاعب الوسط بعد تماثلهما للشفاء من الإصابات العضلية التي تعرض لها الثنائي في مباراة طلائع الجيش الودية.

وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة المقبلة أمام المصري في الدوري، واختتم الفريق المران باإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين.

ويستعد الفريق للقاء المصري المقرر له يوم الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.