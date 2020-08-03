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رياضة | هازارد يتغنى بهدفي رونالدو وزيدان التاريخيين في الأبطال

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر هازارد يتغنى بهدفي رونالدو وزيدان التاريخيين في الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث إيدين هازارد نجم ، عن استكمال منافسات ، بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة فيروس .

  

وقال هازارد في حواره مع موقع اليويفا "عودة دوري الأبطال؟ نعم لا أصدق، أعتقد أن العالم والناس بحاجة إلى مشاهدة كرة القدم، هذا يمنحك السعادة، ولهذا نحب الساحرة المستديرة".

 

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وعن هدفه المفضل بدوري الأبطال، علق "هذا أمر سهل لأنني لم أسجل الكثير، هدفي في شالكه عام 2013، خاص بالنسبة لي مع ".

  

وعن أفضل هدف شاهده في دوري الأبطال، علق "مقصية في يوفنتوس، قلت وقتها (يا له من هدف)، وكذلك هناك هدف جاريث بيل ضد في نهائي 2018".

 

وعن الهدف الذي يحب أن يسجله، قال "هدف زيدان في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باير ليفركوزن. جاء بالقدم اليسرى وفي الزاوية العليا".

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