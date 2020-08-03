رياضة | قائمة المتوجين بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هدافي أوروبا في آخر 10 سنوات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قائمة المتوجين بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هدافي أوروبا في آخر 10 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو قائمة هدافي الدوريات الأوروبية متفوقا على كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

وانتزع تشيرو إيموبيلي صدارة الهدافين، لأول مرة في تاريخه، بتسجيله 36 هدفا، ليصطاد ثلاثة عصافير بحجر واحد، بتتويجه بلقب بطل الدوري الإيطالي أيضا، وبرقم قياسي برصيد 36 هدفا، معادلا رقم المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغوايين، الذي اصبح أول لاعب يصل إلى هذا المعدل التهديفي الأعلى في تاريخ "للكالتشيو".

وتفوق إيموبيلي بفارق 5 أهداف على وصيفه النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، في سباق هداف الدوري الإيطالي.

بينما انتزع الإيطالي جائزة "الحذاء الذهبي" لأفضل هداف في أوروبا، من الدولي البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونخ، المتوج بلقب هداف الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا"، برصيد 34 هدفا.

وكسر المهاجم الإيطالي بذلك ولأول مرة منذ 10 مواسم، احتكار الثلاثي: النجم رونالدو، والساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، وزميله المهاجم الأوروغوياني، لويس سواريز، لجائزة الحذاء الذهبي.

وفيما يلي قامة هدافي المواسم العشرة الأخيرة في الدوريات الأوروبية:

(2009 – 2010): ليونيل ميسي

(2010 – 2011): كريستيانو رونالدو

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(2011 – 2012): ليونيل ميسي

(2012 – 2013): ليونيل ميسي

(2013 – 2014): كريستيانو رونالدو ولويس سواريز

(2014 – 2015): كريستيانو رونالدو

(2015 – 2016): لويس سواريز

(2016 – 2017): ليونيل ميسي

(2017 – 2018): ليونيل ميسي

(2018 – 2019): ليونيل ميسي

(2019 – 2020): تشيرو إيموبيلي