رياضة | عودة الدوري المصري.. فايلر يستقر على خطة عبور إنبي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عودة الدوري المصري.. فايلر يستقر على خطة عبور إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عددًا من الأمور الفنية الخاصة بمباراة إنبي المقبلة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويواجه الأهلي نظيره إنبي يوم الأحد المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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ويقوم المدرب السويسري كافة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة مع جهازه الفنية كخطة المباراة والتشكيل الذي سيخوض به المواجهة أمام الفريق البترولي.

وتعود عجلة مباريات الدوري المصري للدوران من جديد بعد توقف دام ٤ أشهر بسبب انتشار وباء فيروس كورونا والذي اجتاح العالم خلال الفترة الماضية.

الجدير بالذكر أن الفريق الأحمر خاض مباراتين وديتين استعدادًا استئناف الدوري حيث حقق الفوز على سموحة برباعية نظيفة وعلى الجونة بنتيجة ٥-٢.