رياضة | الأهلي يسرع المفاوضات لحسم صفقة نجم منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يسرع المفاوضات لحسم صفقة نجم منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث مسؤولوا الأهلي، إنهاء صفقة التعاقد مع أسامة جلال مدافع الفريق الكروي الأول بنادي إنبي، ومنتخب مصر الأولمبي، بناءا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء.

الأهلي يسرع المفاوضات لحسم صفقة أسامة جلال

Advertisements

دخل مسؤولوا الأهلي، في مفاوضات قوية مع إدارة إنبي، من أجل الحصول على خدمات أسامة جلال، مدافع الفريق الدولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

من جانبه طلب مسؤولوا إنبي الحصول على 25 مليون جنيه ولاعبين من الأهلى للاستغناء عن جلال، بينما طلب الأحمر دفع 15 مليونا ولاعبين لإتمام الصفقة.

الجدير بالذكر أن أسامة جلال، قد كشف عن نيته في الانضمام لصفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مؤكدا في وقت سابق أنه تلقى، اتصالات مباشرة من قبل أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، خلال الفترة الماضية، للحديث بشأن الانتقال إلى القلعة الحمراء.