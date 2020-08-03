رياضة | فايلر يبدأ دراسة الوداد البيضاوي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يبدأ دراسة الوداد البيضاوي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي بتسلم تقرير فني عن الوداد المغربي من مساعده شعيب محلل الأداء وذلك لرصد نقاط القوة والضعف وكافة التفاصيل الفنية الخاصة بالمنافس المنتظر للاهلي فى نصف نهائى دوري ابطال افريقيا.

ويرغب فايلر فى دراسة الفريق المغربي بشكل جيد قبل مباراة الفريقين فى سبتمبر المقبل وذلك من أجل الاستعداد للمباراة قبل موعدها بوقت كاف.

وتقام مباريات الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب.. مباراتا الذهاب تقامان يومي 25 و26 سبتمبر 2020 بالمغرب.. مباراتا الإياب تقامان يومي 2 و3 أكتوبر بمصر حيث يلتقي الاهلي مع الوداد المغربي فى حين يلتقي الزمالك مع الرجاء المغربي.

وكان الأهلي قد تأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب تخطي عقبة صن داونز الجنوب إفريقي في الدور ربع النهائي.