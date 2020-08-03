رياضة | فايلر يستقر على تشكيل الأهلي ضد إنبي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يستقر على تشكيل الأهلي ضد إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به الفريق مبارياته عقب استئناف الدوري المصري.
الفريق الأحمر خاض مباراتين وديتين ظهرت من خلالهما ملامح تشكيل الفريق الذي سيعتمد عليه المدرب السويسري بداية من مواجهة إنبي المقبلة.
ويواجه الأهلي نظيره إنبي يوم الأحد المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
ومن المنتظر أن يخوض فايلر مواجهة الأهلي المقبلة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي "أفشة" وفي الهجوم الثلاثي أحمد الشيخ ورمضان صبحي ومروان محسن.