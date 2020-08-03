رياضة | نجم السيتي: ريال مدريد قادر على تحقيق الريمونتادا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم السيتي: ريال مدريد قادر على تحقيق الريمونتادا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث جوندوجان عن مواجهة ريال مدريد في إياب الدور الـ 16 من دوري الأبطال.

ويلتقي السيتي ضد الريال يوم الجمعة المقبل الموافق 7 أغسطس، في إياب ثمن نهائي البطولة الأوروبية، بعدما انتهى لقاء الذهاب 2-1 للسيتي.

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وأكد نجم السيتي على أن مباراة السيتي والريال مواجهة هامة يجب القلق بشأنها في ظل أن الريال من الفرق التي يمكنها قلب الطاولة لصالحها وانتزاع تذكرة التأهل .

هذا وقد أوضح جوندوجان أن بغياب راموس فأن ذلك قد يترك أثرًا على الريال ولكنه أردف بأنه من الممكن أن يشارك لاعب أخر ويظهر بشكل مثالي .