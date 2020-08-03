رياضة | خطوة واحدة تفصل ليفربول عن التعاقد مع نجم عربي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر خطوة واحدة تفصل ليفربول عن التعاقد مع نجم عربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات نادي ليفربول الإنجليزي على بعد خطوات من التعاقد مع نجم ريال بيتيس ، الجزائري عيسى ماندي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية، اليوم الإثنين، أن أولوية ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية ستكون التعاقد مع مدافع، وذلك عقب رحيل الكرواتي ديان لوفرين إلى زينيت سان بطرسبرغ الروسي.

وأضافت: "بيتيس يرغب في الاستفادة على المستوى المادي من مدافعه الجزائري، وذلك بدلاً من خسارته دون مقابل بعد انتهاء عقده، مما منح ليفربول دفعة كبيرة في محاولاته لضم اللاعب".

وتابعت: "ماندي 28 عاماً قدم موسماً جيداً في الدوري الإسباني، ليخطف الأنظار إليه بأدائه المميز مع بيتيس".