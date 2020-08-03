الامارات | الاتحاد الإفريقي يقرر العودة إلى نظام الذهاب والاياب في نصف نهائي دوري الأبطال

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإفريقي يقرر العودة إلى نظام الذهاب والاياب في نصف نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد الاتحاد الافريقي لكرة القدم الاثنين عن قراره بإقامة الدور نصف النهائي من مسابقة دوري الابطال بنظام التجمع في الكاميرون بعد اجتماعات لجنته التنفيذية في 30 يونيو الماضي، ليؤكد إقامة مباراتي نصف النهائي بنظام الذهاب والاياب الذي كان معتمدا أصلا.

وكان رئيس الاتحاد القاري الملغاشي احمد احمد أعلن بعد الاجتماعات الاخيرة للجنة التنفيذية في نهاية يونيو إقامة مباريات الدور نصف النهائي في العاصمة الكاميرونية ياوندي في ايلول/سبتمبر المقبل بنظام التجمع، لكن ملعب جابوما ستاديوم الذي يتسع لـ60 الف متفرج لم يعد قادرا على احتضان هذه المباريات بسبب تفشي جائحة كورونا.

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وبالتالي قرر الاتحاد الافريقي إقامة مباراتي الدور نصف النهائي بين الاهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي من جهة، والزمالك المصري مع الرجاء البيضاوي المغربي في 25 و26 سبتمبر في مصر، ومباراتي الاياب في 2 و3 اكتوبر في المغرب بحسب بيان صادر عنه.

وأضاف البيان "ستقام المباراة النهائية على ملعب محايد في حال تأهل فريق من مصر وآخر من المغرب. اما في حال جمعت المباراة النهائية بين فريقين من دولة واحدة، فستقام في المغرب او مصر في 15 أو 16 أكتوبر".

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