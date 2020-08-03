شكرا لقرائتكم خبر عن أشغال شاقة لـ «شيكابالا» في تدريبات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، برنامج تدريبي شاق لمحمود عبدالرازق «شيكابالا» قائد الفريق.
ويرغب كارتيرون، في الارتقاء بالمعدلات البدنية والفنية لشيكابالا، لتجهيزه لمواجهة الرجاء المغربي، المقررة أحد يومي 25، 26 من سبتمبر المقبل، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال الإفريقي.
ويخشي كارتيرون، من تأثر شيكابالا، بالغياب الطويل عن مباريات الفريق في الدوري، بسبب تعرضه للإيقاف 8 مباريات، بسبب العقوبات التي تم توقيعها على خلفية أحداث مباراة السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات.
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