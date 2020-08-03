شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يؤجل قائمة مواجهة المصري لإشعال المنافسة بين لاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرجأ الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، إعلان أسماء القائمة التي ستخوض مواجهة المصري، إلى ليلة المباراة.
ويلتقي الزمالك، مع نظيره المصري، المؤجلة من الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز، في الثامنة مساء الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.
ويسعي كارتيرون، لإشعال حدة المنافسة بين اللاعبين ووصولها لأعلى درجاتها سعياً منهم للبحث عن مقعد أساسي في التشكيلة الأساسية التي ستخوض المواجهة المقبلة.
ويواصل الفريق الكروي الأول، تدريباته في معسكره المغلق، بمدينة برج العرب، بالإسكندرية، استعداداً للمواجهة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
94,483
-
تعافي
42,455
-
وفيات
4,865
كانت هذه تفاصيل خبر «كارتيرون» يؤجل قائمة مواجهة المصري لإشعال المنافسة بين لاعبي الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.