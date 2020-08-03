شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يؤجل قائمة مواجهة المصري لإشعال المنافسة بين لاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرجأ الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، إعلان أسماء القائمة التي ستخوض مواجهة المصري، إلى ليلة المباراة.

ويلتقي الزمالك، مع نظيره المصري، المؤجلة من الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز، في الثامنة مساء الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

ويسعي كارتيرون، لإشعال حدة المنافسة بين اللاعبين ووصولها لأعلى درجاتها سعياً منهم للبحث عن مقعد أساسي في التشكيلة الأساسية التي ستخوض المواجهة المقبلة.

ويواصل الفريق الكروي الأول، تدريباته في معسكره المغلق، بمدينة برج العرب، بالإسكندرية، استعداداً للمواجهة.