شكرا لقرائتكم خبر عن «تخطيط» الأهلي تجتمع مع مدربى الناشئين لتعريفهم بمهام المدير الفنى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعقد لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، اجتماع خلال الأيام المقبلة مع مدربى وإدارى فرق قطاع الناشئين، لإطلاعهم على المهام المقرر أن يتولاها المدير الفنى الأجنبى الجديد للقطاع، وأسلوب التعاون معه بهدف إنجاز المهام التي يرغب النادى في إنجازها لتطوير القطاع والإستفادة من العنصر البشرى الموجود في القطاع.

وحدد مجلس إدارة الأهلى المهام المنتظرة من المدير الفنى الأجنبى الجديد لقطاع الناشئين، أولها تطوير المدربين المسؤولين عن الفرق المختلفة عن طريق الندوات والدورات المستمرة وتطوير وتنمية مواهب القطاع ووضع برامج خاصة لها، لتعويض ما ينقصها وترشيحها للمدير الفني للفريق الأول بجانب وضع خطط استثمارية، للاستفادة من المواهب التي لن يكون لها نصيبا في اللعب للفريق الأول.

كمايتولى المدرب الأجنبي نقل كل ما هو جديد في الأندية العالمية بشكل مستمر للأهلي عن طريق الاتفاقيات والتوأمة بالتنسيق مع إدارة النادي.