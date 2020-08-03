شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب عزل لاعبيه في فندق الإقامة بالمغرب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، من أمير مرتضي منصور، المشرف العام على الكرة، عزل اللاعبين في فندق الإقامة في المغرب.
ويسافر الزمالك، إلى المغرب، يوم 22 سبتمبر المقبل، استعداداً لمواجهة الرجاء المغربي، المقررة أحد يومي 25، 26 من سبتمبر المقبل، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
وأبدى كارتيرون، رغبته في حجز دور كامل للاعبين، ليكونوا بعيدين عن نزلاء الفندق، لإضافة حالة من التركيز على اللاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الرجاء.
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