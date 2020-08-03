شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث تسويق أحمد ياسر ريان فى أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعتزم إدارة النادى الأهلى، تسويق أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المعار إلى نادي لجونة، خارجيا مستغله تألق اللاعب خلال الفترة الماضية.

وشارك ريان مع الجونة في 17 مباراة سجل 4 أهداف ما زاد من أسهم احترافه خارجيا، وأرجأت لجنة التخطيط بالنادى الرد على العرض المقدم من المقاولون العرب للتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة بداية من الموسم الجديد، لحين معرفة مصير احترافه خارجيا.

واتفق اللاعب مع وكيله على البحث له عن عرض احتراف في أوروبا لرغبته في خوض تجربة جديدة يستفيد منها ماديا وفنيا.