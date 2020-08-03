المقاولون العرب يواجه وادي دجلة وديًا الخميس

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، خوض مباراة ودية أمام فريق وادي دجلة يوم الخميس المقبل، في إطار البرنامج الإعدادي للفريق استعداداً لعودة الدورى المقرر له 6 أغسطس الجاري، بعد فترة توقف استمرت لاكثر من 5 شهور.
ومن المقرر أن تقام المباراة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وفضل الجهاز الفنى خوض لقاء وادى دجلة للاطمئنان على جاهزية اللاعبين في آخر بروفة قبل عودة الفريق للمباريات الرسمية.
واستغل عماد النحاس، أن فريقه سيستهل مبارياته أمام سموحة يوم 13 أغسطس، وهو الأمر الذي أتاح للفريق خوض مباراة أمام وادى دجلة كآخر الوديات قبل استئناف المسابقة المحلية.
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