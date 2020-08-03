شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات بالأهلى لتجهيز حسين الشحات لمواجهة الوداد المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدأ حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المرحلة الأولى من التأهيل الأسبوع المقبل، بعد انتهاء فترة العلاج التي خضع لها مؤخرا عقب إجرائه جراحة الفتاق.

ويأمل الجهاز الفنى في جاهزية اللاعب قبل مواجهة الوداد المغربى بنصف نهائى دورى الأبطال الإفريقي لحاجة الفريق إلى جهودة باعتباره أحد العناصر المؤثرة.

وطلب الويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، تقريراً عن الشحات من الجهاز الطبى لتوضيح موعد عودته وينتظر أن يقدم خالد محمود طبيب الفريق، تقرير شامل عن حالة اللاعب إلى المدير الفنى.

ويواصل الفريق الكروى الأول بالنادى، تدريباته اليومية على ملعب مختار التتش، استعدادًا لعودة الدورى، وينتظر أن يركز فايلر، خلال مران اليوم على بعض الجمل الفنية التي يرغب في تطبيقها خلال المباريات الرسمية المقبلة بجانب علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين لتجنب تكرارها في اللقاءات.