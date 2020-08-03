شكرا لقرائتكم خبر عن «طبية الأهلي» تحذر لاعبي الفريق من تجاهل الإجراءات الإحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذرت اللجنة الطبية بالنادى الأهلى، برئاسة محمد شوقى، أعضاء الفريق الكروى الأول بالنادى من تجاهل الإجراءات الإحترازية التى حددتها اللجنة خلال فترة تواجد اللاعبين والجهاز الفنى فى النادى لخوض التدريبات. وأبلغت اللجنة المسوؤلين بالفريق بضرورة الإستمرار فى الاجراءات والتشديد على اللاعبين لتنفيذها وعدم التهاون خاصة أن فيروس كورونا مازال موجود وأن قلة الأعداد المصابه حاليا لا تعنى تجاهل الاجراءات . وتتابع اللجنة تدريبات الفريق بشكل يومى كما تحرص على الإطمئنان على حالة حمدى فتحى الذى تعرض للاصابة فيروس كورونا مؤخرا ويخضع للعزل المنزلى حاليا . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,483

تعافي 42,455

وفيات 4,865

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