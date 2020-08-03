شكرا لقرائتكم خبر عن ديلي ميل: «كوتينيو» يعود للدوري الإنجليزي من بوابة توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تقريراً حول مستقبل اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، وإمكانية عودة اللاعب للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» مرة أخرى.

وقالت الصحيفة، إن من أقرب الأندية التي ستكون بوابة «كوتينيو» للعودة للدوري الإنجليزي، هي بوابة توتنهام، حيث يعتبر الفريق الأقرب لضمن اللاعب البرازيلي ليكون ضمن صفوفه الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك العديد من الأندية التي تريد ضم اللاعب، ومنها أرسنال وتشيلسي وليستر سيتي، ولكن وفقاً للتقارير سيكون توتنهام هو الأقرب، للحصول على اللاعب.

يذكر أن كوتينيو انضم إلى برشلونة قادما من ليفربول في يناير 2018 بمبلغ 145 مليون يورو، ولكنه لم يقدم المستوى المطلوب منه، وبالتالي قامت الإدارة الكتالونية بإعارة اللاعب لبايرن ميونخ.