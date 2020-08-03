شكرا لقرائتكم خبر عن «الكاف» يفتح باب الترشح لاستضافة نهائي «دورى الأبطال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن فتح باب الترشح لاستضافة نهائي «دوري أبطال أفريقيا» في نسخته الحالية، إذا ما أفرزت المقابلة النهائية صداماً مغربياً – مصرياً.

وأشار الاتحاد الإفريقي إلى أن الـ16 أو الـ17 من شهر أكتوبر المقبل يظل موعدًا مقترحاً لإسدال الستار على المنافسة بالمباراة النهائية، وعلى الاتحاد الراغبة في الاستضافة التقدم بطلب إلى الكاف.

وأضاف مصدر داخل الكاف في حالة تأهل فريقين من مصر أو فريقين من المغرب للمباراة النهائية، ستقام المباراة سواء في مصر أو المغرب في موعد مقترح يوم 16 أو 17 أكتوبر 2020. بهذا الصدد، تم وضع يوم 15 أغسطس 2020 كموعد نهائي لتأكيد جاهزية الاتحادات الأعضاء المهتمة، والاتحاد المصري لكرة القدم والجمعية الملكية المغربية لكرة القدم.

وكان «الكاف» قد أعلن إجراء مبارتيْ الذهاب في الـ25 والـ26 من سبتمبر القادم بالمغرب، في حين ستُقام مواجهتا الإياب في الـ2 والـ3 من شهر أكتوبر القادم على الأراضي المصرية.ويتواجد في المربع الذهبي كل من الودادوالرجاء الرياضييْن والأهلي والزمالك؛ حيث يصطدم الوداد بالاهلى ، بينما يلاقي "النسور الخضر" الفريق الأبيض.