ويليان يرفض عرضاً جديداً لتجديد عقده مع تشيلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

يتجه النجم البرازيلي ​ويليان​ للرحيل عن نادي ​تشيلسي​ الإنكليزي في الفترة القادمة، بعد أن رفض عرضاً جديداً من إدارة النادي من أجل تجديد عقده مع الفريق.

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وينتهي عقد صاحب الـ 31 عاماً مع البلوز خلال الأسابيع المقبلة، وهو مطمع لعدد من الأندية الأوروبية والأميركية على حد سواء.

ويلعب ويليان مع البلوز منذ عام 2013 قادماً من نادي انجي الروسي، وقد لعب 339 مباراة مع الفريق منذ ذلك الحين.

وخلال الموسم الماضي أثبت ويليان أهميته بالنسبة للفريق وتمكن من تسجيل 9 أهداف في بطولة الدوري.