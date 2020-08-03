شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سانشيز في القائمة الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020 أعلن نادي ​إنتر ميلانو​ الإيطالي عن قائمة الفريق الرسمية لبطولة الدوري الأوروبي، وشهدت القائمة تواجد النجم التشيلي ​أليكسيس سانشيز​ المعار من ​مانشستر يونايتد​.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن توصل الإنتر إلى إتفاق مع اليونايتد على شراء المهاجم بعد نهاية الموسم.

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