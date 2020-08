شكرا لقرائتكم إسلام جابر عن مواجهة الزمالك ضد المصرى: كن صبورا وقل يارب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف إسلام جابر لاعب فريق الزمالك عن ضرورة الصبر على أي شيء والاستعانة بالله ، حتى يتحقق مما تريد ، و ذلك بعد أن ضمن مقعدا أساسيًا فى تشكيلة الفريق الأبيض أمام المصرى البورسعيدى، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.

حيث نشر صورة له مرتديا قميص الفريق الأبيض خلال احدى المباريات ، وذلك عبر موقع تبادل الصور انستجرام ، و كتب عليها كل شيء سيأتيك في الوقت المناسب كن صبورا وقل يارب .



إسلام جابر

ويلتقى الزمالك مع فريق المصرى فى افتتاح منافسات مسابقة الدورى الممتاز عقب استئنافها بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا، حيث سيواجه الزمالك نظيره المصرى، على ستاد برج العرب، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشرة من الدورى الممتاز.

ويٌعد جابر جناح الزمالك الطائر وصانع ألعابه الفائز الأكبر والمكسب الأهم من تجربة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى الفوز على فريق سموحة بخمسة أهداف لهدف، فى المباراة التي جمعتهما وديًا، على الملعب الفرعي ببرج العرب، ضمن استعداداتهما لعودة الدوري الممتاز، بعد أن شارك في مركز الجناح الأيمن وهو أساسا جناح أيسر، إلا أنه أجاد بشكل كبير في المباراة

ومن المنتظر أن يكون اللاعب من العناصر التي سيعتمد عليها الجهاز الفني الفترة المقبلة ، ليتألق ويحجز مكانا أساسيا في تشكيل الفريق الأبيض .

View this post on Instagram كل شئ سيأتيكَ فى الوقت المُناسب ، كُن صَبورآ وقُل يارب ❤️ A post shared by Eslam Gaber - إسلام جابر (@eslamgaber_23) on