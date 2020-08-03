شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يبحث ضوابط إجراءات عودة النشاط مع اللجنة التنفيذية العليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال الساعات المقبلة جلسة مع اللجنة التنفيذية العليا لتنفيذ ورصد ضوابط وإجراءات عودة النشاط الرياضى، والذى توقف فترة استمرت أكثر من مائة يوم ، بسبب فيروس كورونا ، حيث يعود النشاط بمباريات بطولة الدورى والمحدد لها يوم 6 أغسطس الجارى .

وستشهد جلسة الوزير مع اللجنة التنفيذية مناقشة الإجراءات الاحترازية لعودة النشاط وكذلك رصد ضوابط العودة .

كما يعقد صبحى جلسات مع مسئولي مباردة دراجتك صحتك ، و الخاصة بالدراجات المدعومة التي تقدمها الوزارة بأسعار خاصة ، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ، حيث تم اطلاق المرحلة الأولى الشهر الماضى ومن المقرر إطلاق المرحلة الثانية يوم 6 أغسطس .

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ومن المقرر أن يناقش وزير الرياضة مع قيادات الوزارة الأنشطة التي تم تنفيذها خلا لإجازة عيد الأضحى ، و التي انتهت أمس ، حيث تستأنف الوزارة عملها اليوم ، والتي تبدأ بالجلسات السالف ذكرها .

كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وافق على المساهمة فى تحمل تكلفة علاج جابر عبد العاطي نجم منتخب مصر للكرة الطائرة السابق وذلك خلال دخوله إحدي المستشفيات لتلقي العلاج. ، ويأتي ذلك فى إطار الرعاية والدعم الذى تقدمه الوزارة لجميع أعضاء المنظومة الرياضية فى مختلف المجالات وخاصة الرموز الرياضية ممن مثلوا المنتخبات المصرية فى مختلف المحافل والمنافسات الدولية

وكلف الوزير بمتابعة الحالة الصحية لنجم منتخب الطائرة السابق وتطور حالته الصحية وكافة الاحتياجات الخاصة باستكمال علاجه ، ومن المقرر أن تساهم الوزارة فى تحمل إجمالى قيمة فواتير العلاج بالمستشفى.