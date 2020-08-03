شكرا لقرائتكم وزارة الرياضة تفتح الحجز على موقعها الإلكتروني لـ 2500 دراجة الخميس المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تطرح وزارة الشباب والرياضة 2500 دراجة هوائية بسعر مدعم ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "دراجتك .. صحتك" بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وتتاح الفرصة أمام الشباب والمواطنين لاقتناء الدراجات عن طريق الحجز الإليكتروني صباح يوم الخميس المقبل.

وتعلن وزارة الشباب والرياضة عن الرابط الإليكتروني لتسجيل البيانات المطلوبة وتحديد نوع الدراجة وآليات السداد عبر البوابة الاليكترونية للوزارة ، وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يعد التسجيل الإليكتروني الآلية الوحيدة لحجز الدراجات.

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وتأتي مبادرة "دراجتك .. صحتك" فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، وحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ استراتيجيتها بجعل الرياضة أسلوب حياة، إضافة إلى الآثار الإيجابية للدراجات الهوائية باعتبارها وسيلة انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة، وتساهم فى تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد أطلقت المرحلة الأولى من المبادرة فى 8 يوليو الماضي، ولاقت إقبالاً كبيراً من الشباب، ومن المقرر أن تطرح الوزارة الأعداد المطلوبة من خلال عدة مراحل، وتنقسم الدراجات المطروحة إلى دراجة جبلية ويبلغ سعرها 1932 جنيها، ومقاسها 26، ودراجة هجين وقيمتها 2362 جنيها، ومقاسها 28.