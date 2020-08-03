شكرا لقرائتكم هونيس ينتقد سياسة دورتموند في سوق الانتقالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتقد أولي هونيس الرئيس الشرفي لفريق بايرن ميونخ سياسة الانتقالات الخاصة بفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، ووصفها بغير الحكيمة.

وقال هونيس في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" في عددها يوم الاثنين : إذا قام دورتموند بشراء لاعب لديه موهبة كبير ويلعب بشكل جيد، ستسمع بعدها بأشهر قليلة إما من النادي نفسه أو من خارجه، أن اللاعب سيكون في النهاية معروض للبيع.

وأضاف: كيف يمكن للاعب أن يمتص الحمض النووي لنادي بنسبة مئة بالمئة إذا شعر أنه معروض للبيع؟ لا يوجد لدينا هذا على الاطلاق. نحن نتعاقد مع لاعبين من أجل بايرن ميونخ. ولا نقوم مطلقا بالاتجار فيه .

وباستمرار يتم ربط اسم الإنجليزي جادون سانشو، لاعب دورتموند، في وسائل الإعلام بالانتقال لفرق مثل مانشستر يونايتد. وقال هونيس إنه كان اقرب للانتقال لبايرن ميونخ مما إلى مانشستر سيتي في 2017، وأتبع: بدا أنه تم تسوية كل الأمور معنا ، ولكن في اللحظة الاخيرة قرر الانتقال لدورتموند.