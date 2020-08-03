شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يناقش ضوابط إجراءات عودة النشاط مع اللجنة التنفيذية العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، خلال الساعات المقبلة جلسة مع اللجنة التنفيذية العليا لتنفيذ ورصد ضوابط وإجراءات عودة النشاط الرياضى، والذى توقف فترة استمرت أكثر من مائة يوم بسبب فيروس كورونا، حيث يعود النشاط بمباريات بطولة الدورى والمحدد لها يوم 6 أغسطس الجارى.

وستشهد جلسة الوزير مع اللجنة التنفيذية مناقشة الإجراءات الاحترازية لعودة النشاط وكذلك رصد ضوابط العودة.

كما يعقد صبحى جلسات مع مسئولى مباردة دراجتك صحتك، والخاصة بالدراجات المدعومة التى تقدمها الوزارة بأسعار خاصة، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، حيث تم اطلاق المرحلة الأولى الشهر الماضى ومن المقرر إطلاق المرحلة الثانية يوم 6 أغسطس .

Advertisements

ومن المقرر أن يناقش وزير الرياضة مع قيادات الوزارة الأنشطة التى تم تنفيذها خلا لإجازة عيد الأضحى، و التى انتهت أمس، حيث تستأنف الوزارة عملها اليوم، والتى تبدأ بالجلسات السالف ذكرها .

كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وافق على المساهمة فى تحمل تكلفة علاج جابر عبد العاطى نجم منتخب مصر للكرة الطائرة السابق وذلك خلال دخوله إحدى المستشفيات لتلقى العلاج.، ويأتى ذلك فى إطار الرعاية والدعم الذى تقدمه الوزارة لجميع أعضاء المنظومة الرياضية فى مختلف المجالات وخاصة الرموز الرياضية ممن مثلوا المنتخبات المصرية فى مختلف المحافل والمنافسات الدولية

وكلف الوزير بمتابعة الحالة الصحية لنجم منتخب الطائرة السابق وتطور حالته الصحية وكافة الاحتياجات الخاصة باستكمال علاجه، ومن المقرر أن تساهم الوزارة فى تحمل إجمالى قيمة فواتير العلاج بالمستشفى.