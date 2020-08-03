شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الزمالك قبل مواجهة المصرى: "كن صبورا وقل يارب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إسلام جابر، لاعب فريق الزمالك، على ضرورة الصبر على أى شىء والاستعانة بالله، حتى يتحقق ما تريد، وذلك بعدما ضمن مقعداً أساسياً فى تشكيلة الفريق أمام المصرى البورسعيدى المقرر إقامتها الخميس المقبل.

ونشر إسلام جابر صورة مرتديا قميص الزمالك خلال إحدى المباريات، عبر صفحته بموقع تبادل الصور إنستجرام، و كتب عليها "كل شيء سيأتيك فى الوقت المناسب كن صبورا وقل يارب".

ويلتقى الزمالك مع فريق المصرى فى افتتاح منافسات مسابقة الدورى الممتاز عقب استئنافها بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا، حيث سيواجه الزمالك نظيره المصرى، على ستاد برج العرب، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشرة من الدورى الممتاز.

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ويٌعد جابر جناح الزمالك الطائر وصانع ألعابه الفائز الأكبر والمكسب الأهم من تجربة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى الفوز على فريق سموحة بخمسة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعتهما وديًا، على الملعب الفرعى ببرج العرب، ضمن استعداداتهما لعودة الدورى الممتاز، بعد أن شارك فى مركز الجناح الأيمن وهو أساسا جناح أيسر، إلا أنه أجاد بشكل كبير فى المباراة

ومن المنتظر أن يكون اللاعب من العناصر التى سيعتمد عليها الجهاز الفنى الفترة المقبلة، ليتألق ويحجز مكانا أساسيا فى تشكيل الفريق الأبيض .